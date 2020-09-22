Пропавшего в Тосно четырехлетнего ребенка нашли в Великом Новгороде вместе с его отцом

Пропавший еще в июле в Тосненском районе ребенок в полном порядке, его уже передали матери. Решать, с кем будет жить ребенок, родители будут в суде.

Как ранее ivbg.ru рассказывал, супруги развелись. Решением суда, четырехлетний сын на время летнего отпуска был передан 43-летнему отцу, который в установленный срок ребенка не вернул.

Все это время отец вместе с сыном временно жили в Великом Новгороде. Как сообщает пресс-служба следкома Ленобласти, противоправных мер в отношении мальчика не совершалось. Его осмотрели врачи, а после передали матери.

Решение по уголовному делу будет принято по результатам следственных действий.