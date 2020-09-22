Депутаты Ленобласти рассмотрели запрос о строительстве в Сосновом Бору крытого манежа для юных футболистов

Как рассказали в пресс-службе ЗаксСобрания Ленобласти, 21 сентября на очередном заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты ЗакС Ленобласти рассмотрели обращение о строительстве в Сосновом Бору крытого манежа для юных футболистов, которое озвучил директор местной федерации футбола.

«В Сосновом Бору активно развивается детский футбол, в настоящее время в трех местных детских клубах занимаются около 600 мальчишек от 5 до 15 лет, — обратился к народным избранникам Сергей Аверьянов. — И если летом ребята тренируются на футбольном поле и на пришкольных стадионах, то зимой юные футболисты не имеют возможности заниматься. Сосновоборцы очень заинтересованы в строительстве детского спортивного манежа для занятий игровыми видами спорта в условиях, не зависящих от времени года и погодных условий».

Просьба директора футбольной федерации Соснового Бора состояла в том, чтобы включить строительство детского спортивного манежа в перечень объектов областной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области в 2020-2021 году». Федерация совместно с местной администрацией рассмотрела возможные варианты размещения крытого спортивного объекта и предложила построить манеж на примыкающем к сосновоборскому волейбольному центру пустыре.

Первый заместитель председателя областного комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев отметил, что данное место выбрано неудачно, так как при создании волейбольного центра огромные финансовые вложения пошли лишь на подготовку территории. Также он напомнил, что в Сосновом Бору губернатором региона одобрено строительство крупного спортивного комплекса, который будет включать в себя ледовую арену и бассейн.

«Крытый манеж будет построен в Выборге, его стоимость составит более полумиллиарда рублей, — добавил Евгений Пономарев. — Этот полноразмерный споркомплекс станет центром притяжения юных футболистов из Ленобласти, здесь будут проходить региональные соревнования. Вопрос в том, стоит ли возводить еще один дорогостоящий объект в Сосновом Бору или пойти по другому пути и сделать дутый манеж для тренировок, как в Тихвине, цена которого около семи миллионов рублей».

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Депутат Алексей Игонин выступил за то, что нет необходимости в сооружении таких крупных спорткомплексов в каждом районе Ленобласти, предпочтительнее остановиться на бюджетных вариантах. Он подчеркнул, что масштабные объекты нужно не только построить, их дорого содержать. Например, «Рощино Арена» обходится казне в 20 миллионов рублей ежегодно.

«Данный вопрос поднимается давно, безусловно, детский футбол нужно поддерживать, создавая условия, чтобы этот вид спорта становился всесезонным, — подвел итог обсуждения председатель комиссии Александр Перминов. — Предлагаю депутатам проработать данный проект и масштабировать его до уровня всей Ленинградской области, чтобы можно было его реализовать в каждом районе».

В результате парламентарии Ленинградской области выступили с предложением к федерации футбола и комитету по физической культуре и спорту, чтобы они рассмотрели возможные бюджетные типовые объекты и представили их на следующих заседаниях профильной комиссии.

Отметим, что подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».