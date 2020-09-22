Депутаты Ленобласти рассмотрели запрос о строительстве в Сосновом Бору крытого манежа для юных футболистов
Как рассказали в пресс-службе ЗаксСобрания Ленобласти, 21 сентября на очередном заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты ЗакС Ленобласти рассмотрели обращение о строительстве в Сосновом Бору крытого манежа для юных футболистов, которое озвучил директор местной федерации футбола.
Просьба директора футбольной федерации Соснового Бора состояла в том, чтобы включить строительство детского спортивного манежа в перечень объектов областной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области в 2020-2021 году». Федерация совместно с местной администрацией рассмотрела возможные варианты размещения крытого спортивного объекта и предложила построить манеж на примыкающем к сосновоборскому волейбольному центру пустыре.
Первый заместитель председателя областного комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев отметил, что данное место выбрано неудачно, так как при создании волейбольного центра огромные финансовые вложения пошли лишь на подготовку территории. Также он напомнил, что в Сосновом Бору губернатором региона одобрено строительство крупного спортивного комплекса, который будет включать в себя ледовую арену и бассейн.
Депутат Алексей Игонин выступил за то, что нет необходимости в сооружении таких крупных спорткомплексов в каждом районе Ленобласти, предпочтительнее остановиться на бюджетных вариантах. Он подчеркнул, что масштабные объекты нужно не только построить, их дорого содержать. Например, «Рощино Арена» обходится казне в 20 миллионов рублей ежегодно.
В результате парламентарии Ленинградской области выступили с предложением к федерации футбола и комитету по физической культуре и спорту, чтобы они рассмотрели возможные бюджетные типовые объекты и представили их на следующих заседаниях профильной комиссии.
Отметим, что подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».