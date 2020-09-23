Четверо детей, отравившихся хлором в бассейне в Санкт-Петербурге, выписаны из больницы

Четверо из пяти детей, госпитализированных после отравления парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, выписаны из больницы, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Как сообщала ранее представитель этого ведомства, в минувшую пятницу восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них были госпитализированы. Прокуратура Фрунзенского района Петербурга организовала проверку. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее комздрав информировал, что среди госпитализированных детей – четыре ребёнка в возрасте 7-8 лет и пятнадцатилетний подросток.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об отравлении восьмерых детей парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, сообщал в воскресенье СК России.