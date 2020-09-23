Четверо детей, отравившихся хлором в бассейне в Санкт-Петербурге, выписаны из больницы

Четверо из пяти детей, госпитализированных после отравления парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, выписаны из больницы, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Как сообщала ранее представитель этого ведомства, в минувшую пятницу восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них были госпитализированы. Прокуратура Фрунзенского района Петербурга организовала проверку. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Четверо детей, пострадавших в бассейне на улице Ярослава Гашека, выписаны сегодня из Детской клинической больницы имени Филатова. На лечении остаётся один ребёнок», — говорится в сообщении.

Ранее комздрав информировал, что среди госпитализированных детей – четыре ребёнка в возрасте 7-8 лет и пятнадцатилетний подросток.

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