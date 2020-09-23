В Тихвинском районе стерилизовали бездомных животных

В 2020 году в Тихвинском районе успели отловить около 200 бездомных животных для стерилизации и вакцинации. Чаще всего они оказываются на улице по вине человека.

Вчера, 22 сентября, состоялся очередной рейд по стерилизации и вакцинации животных. Заведующая отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета ЖКХ администрации Тихвинского района Елена Громова отмечает, что численность бродячих собак и кошек только растет.

Некоторые из животных, попавших под рейды в текущем году, смогли найти новых хозяев. Благодаря таким мероприятиям удается контролировать численность бродячих собак и кошек. Процедуру делают на месте в специальном автомобиле, на все уходит около 40 минут. После этого животное отпускают в естественную среду обитания.

Чтобы вызвать бригаду ветеринаров, необходимо обратиться в районную администрацию, сообщить адрес и контактный телефон, передает ЛенТВ24.