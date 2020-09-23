Жителей Ленобласти предостерегли от агрессивных ядовитых змей

МЧС по Лужскому району предупреждает, что в сентябре змеи собираются поближе к местам зимовки и в этот период особенно агрессивны.

Отмечается, что змей можно встретить не только в глубинах лесов — они охотно греются в лучах солнца перед долгой зимой. В связи с этим ядовитых змей можно встретить и на дачном участке.