В августе лекарства подорожали почти на 9%

Снижения цен на лекарства и медицинские изделия до конца года не предвидится, возможен рост еще на 10%. В августе их цена выросла на 8,4%.

Стоимость некоторых препаратов поднялась более чем на 20%. Так, йод в среднем прибавил в цене на 29%, линекс — 28%, ртутный градусник – 27%, бинты — 19%, настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин — по 18%. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему.

По словам экспертов, причинами подорожания стали девальвация рубля, введение обязательной маркировки и ажиотаж на фоне пандемии.