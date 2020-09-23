Возбуждено уголовное дело против мигранта из Всеволожска, который насильно удерживал сожительницу

Против мигранта, который в состоянии наркотического опьянения взял в заложники свою бывшую сожительницу у нее же дома, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее ivbg.ru писал, что ночью 22 сентября жильцы одного из домов по улице Доктора Сотникова во Всеволожске сообщили в полицию о женских криках. Прибывших на место полицейских встретили закрытой дверью, тогда на подмогу прибыл спецназ.

Они выломали дверь и обнаружили в квартиру женщину. А мигрант выпрыгнул в окно и зацепился за трос спасателей, которые пытались пробраться в квартиру. Уже с этого троса он сорвался и упал с высоты пятого этажа. Мужчина выжил.