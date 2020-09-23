Ленобласть попала в лидеры по минимальному уровню безработицы

Сегодня, 23 сентября, председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова сообщила, что в регионе число безработных начало расти с апреля.

Так, на сегодня безработными являются 33 тысячи человек или 3,16%. При этом Ленобласть является лидером среди субъектов РФ с минимальным уровнем безработицы, передает 47channel

«С апреля месяца обратилось [в центр занятости] более 50000 человек. 35% обратившиеся — это граждане длительно неработающие, 15% — это уволенные, и 30% -граждане, уволенные после 30 марта. Ленобласть входит с число регионов с минимальным уровнем безработицы», — сообщила Алла Астратова.

Ранее профсоюзы предложили сделать пособия безработным с детьми постоянными. В настоящее время пособие безработным родителям, которые имеют несовершеннолетнего ребёнка, составляет три тысячи рублей в дополнение к пособию по безработице как антикризисная мера.