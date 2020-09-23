Задержан замглавы Ломоносовского района за мошенничество на контрактах – СМИ

Как сообщает 47news.ru, 23 сентября стало известно о задержании заместителя главы администрации Ломоносовского района Александра Куксенко. Чиновник отвечает за ЖКХ.

По версии следствия, в июле 2019 года Куксенко предложил предпринимателю муниципальные контракты на вывоз мусора с районных кладбищ. Работы не выполнялись, однако деньги за них переводились из муниципального бюджета.

Выявлено два договора на общую сумму 190 тысяч рублей. Деньги перечислены на счет коммерческого предприятия. Генеральный директор организации передал эти средства самому Александру Куксенко.