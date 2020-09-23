Названа самая полезная рыба

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в разговоре с радио Sputnik самой полезной рыбой назвал треску, минтай, пикшу, камбалу и сельдь.

Такой выбор эксперт объяснил их обитанием в холодных северных морях и водоемах, поскольку в этой рыбе много жира — он содержит большое количество непредельных кислот, то есть омега-3.

«Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы», — сказал Фомин.

Ранее эксперты рассказали, как распознать опасную тухлую рыбу на прилавках. Качество морского продукта можно понять невооруженным взглядом. В первую очередь, жабры рыбы не должны быть сухими. Глаза у хорошей рыбы не мутные, а красные или просто прозрачные. Зрачки мутнеют лишь в том случае, если тушка уже полежала приличное время