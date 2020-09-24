Депутат призвал Генпрокуратуру разобраться с непостроенным автовокзалом в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия») призвал Генпрокуратуру организовать проверку запланированной постройки автовокзала в Выборгском районе Санкт-Петербурга, который не могут возвести уже более 10 лет.

В запросе на имя генерального прокурора России Игоря Краснова депутат сообщает, что инвестору в 2008, 2010 годах предоставили право провести изыскательские работы на земельных участках в Выборгском районе для определения возможности строительства различных объектов, среди которых автовокзал, стоянки городского транспорта, а также коммерческие объекты.

Таким образом, предполагалось комплексное развитие территории, расположенной в непосредственной близости от станции метро «Парнас», и привлечение инвестора к строительству городского автовокзала. В результате автовокзал не был построен, но был возведён торговый центр.

«Инвестор не выполнил условия инвестиционного договора. Он должен был впридачу к этому торговому центру, который он для себя построил, для города построить автовокзал стоимостью теми старыми деньгами, когда доллар был 30 рублей, 330 миллионов… Мне эта ситуация стала известна недавно, я обратился сейчас к генеральному прокурору с тем, чтобы он проверил эту ситуацию», — сказал Марченко РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что цель его запроса — добиться того, чтобы фирма выполнила инвестиционные условия по договору и построила жителям Выборгского района обещанный автовокзал.

«Им дали землю в самом прибыльном месте, это станция метро «Парнас», там очень большая проходимость людей, там, безусловно, у торгового центра очень большая прибыль, но при этом они для города ровным счётом ничего не сделали …, а должны были построить этот автовокзал», — пояснил депутат.

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