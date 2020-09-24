Депутат призвал Генпрокуратуру разобраться с непостроенным автовокзалом в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия») призвал Генпрокуратуру организовать проверку запланированной постройки автовокзала в Выборгском районе Санкт-Петербурга, который не могут возвести уже более 10 лет.
В запросе на имя генерального прокурора России Игоря Краснова депутат сообщает, что инвестору в 2008, 2010 годах предоставили право провести изыскательские работы на земельных участках в Выборгском районе для определения возможности строительства различных объектов, среди которых автовокзал, стоянки городского транспорта, а также коммерческие объекты.
Таким образом, предполагалось комплексное развитие территории, расположенной в непосредственной близости от станции метро «Парнас», и привлечение инвестора к строительству городского автовокзала. В результате автовокзал не был построен, но был возведён торговый центр.
Парламентарий подчеркнул, что цель его запроса — добиться того, чтобы фирма выполнила инвестиционные условия по договору и построила жителям Выборгского района обещанный автовокзал.
По мнению парламентария, в ситуации может, присутствовала коррупционная составляющая и конфликт интересов.