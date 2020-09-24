Долгострой ЖК «Карат» в Кингисеппе завершит Группа компаний ПИК

Рабочие ГК ПИК вышли на строительную площадку, брошенную компаний «Петро-Инвест» в 2017 году

Проблемный дом на пр.Карла Маркса, 53, по договоренности, достигнутой главой региона Александром Дрозденко, завершит Группа компаний ПИК. В соответствии с новой сметой компании ПИК, затраты на производство работ составят не более 250 млн рублей, срок — около 9 месяцев.

В ЖК «Карат» заключено 344 договора долевого участия.

Стоит отметить, что ГК ПИК приступил к строительно-монтажным работам в проблемном долгострое ЖК «Галактика» в Новодевяткино. Ввод дома намечен на конец лета следующего года. В качестве компенсации компания получила земельные участки площадью 12,3 Га для реализации инвестиционного проекта.