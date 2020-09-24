Преимущественно без осадков и до 22 градусов тепла ожидается в Ленобласти 25 сентября

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 25 сентября, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает  ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.

Согласно сообщениям синоптиков, пятница в регионе пройдет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., днем столбики термометров покажут +17…+22 гр.

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24.09.2020 61