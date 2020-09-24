В пятницу, 25 сентября, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.
Согласно сообщениям синоптиков, пятница в регионе пройдет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., днем столбики термометров покажут +17…+22 гр.
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24.09.2020 61