Видео: по подозрению в избиении монтировкой главы «Потребнадзора» задержаны четверо

Как сообщал ivbg.ru, главу движения «Потребнадзор» Александра Виноградова избили монтировкой в Петербурге. А следующей же ночью сожгли его автомобиль, припаркованный на проспекте Науки.

Александр Виноградов с коллегами устраивают рейды, направленные против нелегальных коммерсантов Санкт-Петербурга. Теневым торговцам в лотках это не нравится. На Виноградова неоднократно нападали и раньше.

По подозрению в последнем нападении с монтировкой задержаны четверо мужчин из Архангельской области в возрасте от 22 лет до 41 года. Трое из них ранее судимы, в том числе за особо тяжкое преступление.