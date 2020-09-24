Ремонт на перегоне “Любань – Торфяное” изменит расписание электрички 

Пригородный поезд №6654 “Шапки — Обухово” будет работать по измененному графику до 13 октября.
Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», из-за ремонта на перегоне “Любань – Торфяное” с 24 сентября по 13 октября расписание будет следующим:
- поезд №6654 (кроме субботы и воскресенья) Шапки отправление 6.39, 13 км 06.47 – 06.48, Нурма 6.51 – 6.52, Зареченская 06.58 – 06.59, Тосно 7.07 -7.19, Тосно 2 07.23 – 07.24, Саблино 7.31 – 7.32, Поповка 07.36 – 07.37, Колпино 7.44 – 7.45, Ижорский завод 07.48 – 07.49, Металлострой 07.52 – 07.53, Славянка 7.55 – 7.56, Обухово прибытие 8.02.