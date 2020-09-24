Ремонт на перегоне “Любань – Торфяное” изменит расписание электрички 

Пригородный поезд №6654 “Шапки — Обухово” будет работать по измененному графику до 13 октября.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», из-за ремонта на перегоне “Любань – Торфяное” с 24 сентября по 13 октября расписание будет следующим: