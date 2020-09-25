Температурный рекорд вновь побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся выше 23 градусов

Температурный рекорд второй день подряд превышен в Санкт-Петербурге, где в четверг днём воздух прогрелся выше 23 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Санкт-Петербурге в очередной раз перекрыт рекорд максимальной температуры воздуха. На 15.00 мск 24 сентября температура воздуха, по данным ОГМС Санкт-Петербург, составила +23,4 градуса. Предыдущий исторический максимум +22,9 градуса был отмечен в 1925 году», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Санкт-Петербурге была зафиксирована дневная температура +22,1 градуса, что превысило рекорд 1989 года.