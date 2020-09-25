Приоритетные предприниматели Ленобласти могут получить льготные займы от 2,1% годовых

Женщины и бизнесмены «серебряного» возраста 45+ могут получить от центра «Мой бизнес» Ленобласти микрозаймы по сниженной ставке. При этом сотрудники Фонда помогут собрать необходимые документы

«Полученные займы можно направить на пополнение оборотных или покупку необходимых материалов, запчастей, а также на оплату аренды, выплату заработной платы, приобретение коммерческой недвижимости, земли или сельхозтехники», — отмечает Полина Николаева, начальник отдела финансовой поддержки Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти.

К числу приоритетных групп относятся и предприниматели, чья деятельность имеет социальную или спортивную направленность. Для них ставка составит 3,6% годовых. А для предпринимателей в моногородах (Сланцы, Пикалево, Сясьстрой) и предпринимателей, реализующих приоритетные проекты, действует минимальная ставка 2,1% годовых.

Как рассказала ivbg.ru Полина Николаева, предприниматель может взять несколько микрозаймов сроком до 3 лет. Минимальная сумма – 50 тысяч рублей, общая максимальная – 5 миллионов рублей.

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Стоит отметить, что такие микрозаймы стали очень популярны у предпринимателей 47 региона. В 2020 году было выдано займов на сумму 27,5 млн рублей для женщин-предпринимателей, 88,6 млн рублей — для предпринимателей возраста 45+.

Так компания НПК «Палитра» из Всеволожского района — производитель лакокрасочной продукции в результате обращения в Фонд поддержки предпринимательства получила займ сроком на 3 года на сумму 3 млн. рублей. Ставка по приоритетной программе 45+ составила 3,6% годовых.

Оформить заявку на получение микрозайма можно на сайте www.813.ru. Заявка содержит всего несколько пунктов, включая контактные данные. Узнать, одобрен ли микрозайм, можно уже через три дня. В случае положительного решения Фонд поможет собрать необходимые документы. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Погасить микрозайм можно досрочно без штрафов.

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Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.