Приоритетные предприниматели Ленобласти могут получить льготные займы от 2,1% годовых

Женщины и бизнесмены «серебряного» возраста 45+ могут получить от центра «Мой бизнес» Ленобласти микрозаймы по сниженной ставке. При этом сотрудники Фонда помогут собрать необходимые документы
К числу приоритетных групп относятся и предприниматели, чья деятельность имеет социальную или спортивную направленность. Для них ставка составит 3,6% годовых. А для предпринимателей в моногородах (Сланцы, Пикалево, Сясьстрой) и предпринимателей, реализующих приоритетные проекты, действует минимальная ставка 2,1% годовых.
Как рассказала ivbg.ru Полина Николаева, предприниматель может взять несколько микрозаймов сроком до 3 лет. Минимальная сумма – 50 тысяч рублей, общая максимальная – 5 миллионов рублей.
Стоит отметить, что такие микрозаймы стали очень популярны у предпринимателей 47 региона. В 2020 году было выдано займов на сумму 27,5 млн рублей для женщин-предпринимателей, 88,6 млн рублей — для предпринимателей возраста 45+.
Так компания НПК «Палитра» из Всеволожского района — производитель лакокрасочной продукции в результате обращения в Фонд поддержки предпринимательства получила займ сроком на 3 года на сумму 3 млн. рублей. Ставка по приоритетной программе 45+ составила 3,6% годовых.
Оформить заявку на получение микрозайма можно на сайте www.813.ru. Заявка содержит всего несколько пунктов, включая контактные данные. Узнать, одобрен ли микрозайм, можно уже через три дня. В случае положительного решения Фонд поможет собрать необходимые документы. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Погасить микрозайм можно досрочно без штрафов.
Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.