Социальным предпринимателям Ленобласти стала доступна ипотека под 2,1% годовых

Для получения социальной ипотеки социальным предпринимателям необходимо быть действующим предпринимателем Ленобласти не менее 6 месяцев и иметь инвестиционный проект развития бизнеса.

Социальную ипотеку на приобретение готовой коммерческой недвижимости для своего бизнеса могут получить предприниматели, предоставляющие услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры и в сфере экологии. Обратится за социальной ипотекой можно в Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти.

Минимальная сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели — 500 тысяч рублей, максимальная — 5 млн рублей, но не более 80% стоимости готового объекта недвижимости. Процентная ставка —2,1% годовых, взять ипотеку можно на срок не более 3 лет (36 месяцев).

Как рассказали в фонде, первую льготную социальную ипотеку в размере 5 млн рублей уже получил предприниматель, который оказывает медицинские услуги в области стоматологии ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам.

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