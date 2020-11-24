Пройти бесплатное обучение и получить КЭП за старания приглашают предпринимателей Ленобласти

Обучение цифровым инструментам для своего бизнеса включает теоретическую и практическую части. Вместе с дипломом «ученики» бесплатно получат квалифицированную электронную подпись (КЭП)

Цифровизация бизнеса – залог развития любой компании, даже если в ней работает всего один человек. Современные цифровые технологии позволяют

увеличить продажи в несколько раз, снизить затраты и издержки, а также дают

возможность увеличить прибыль и выводят бизнес на качественно новый уровень.

«Обучение пойдет на пользу не только предпринимателям, которые заинтересованы в цифровизации своего бизнеса, но и их сотрудникам, которые смогут повысить свою эффективность благодаря приобретённым знаниям!», — отмечает Марк Фокин — начальник сектора консультационно-образовательной поддержки Фонда поддержки предпринимателей.

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На выбор «студентов» предлагается 7 программ: «Цифровой дизайн», «Цифровой маркетинг и медиа», «Программирование и создание IT-продуктов», «Большие данные PRO», «Интернет вещей PRO», «Разработка мобильных приложений PRO» и «Искусственный интеллект PRO».

Обучение включает также практическую часть. Благодаря которой полученные знания можно попробовать на практике. Кураторы — служба поддержки будут на связи с участниками обучения в режиме «24/7».

«Помимо онлайн обучения, раз в месяц будет проводиться вебинар, во время которого преподаватели и спикеры ответят на все накопившиеся у «учеников» вопросы», — рассказал Марк.

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Также каждая программа содержит блок о необходимости и широком применении цифровой подписи, воспользоваться бесплатно которой в течение года смогут все «ученики». Напомним, что ЦЭП можно использовать, например, для сдачи отчетности, участии в торгах.

Попасть на обучение, которое стартует уже в конце сентября 2020 года и продлится до августа 2021 года, и получить КЭП бесплатно можно пройдя регистрацию по ссылке. Точные даты начала курсов будут размещены также на 813.ru. Следите за информацией!

Проект массового повышения цифровой грамотности уже стартовал, его организаторы – Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области и Университет «Синергия».

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Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.