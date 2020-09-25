Банк «Санкт-Петербург» профинансирует строительство жилья в Ленобласти

Банк «Санкт-Петербург» и компания «Строительный трест» заключили кредитные договоры на финансирование строительства двух многоквартирных жилых домов в Ленинградской области на общую сумму 1,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

Два договора на 1,2 миллиарда рублей и 700 миллионов рублей заключены на два года. Площадь жилых помещений в проектируемых домах – 17 тысяч квадратных метров и 10 тысяч квадратных метров, отмечается в нем.

Жилой квартал «NewПитер» строится в поселке Новоселье Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. Первый этап строительства рассчитан на 161 тысячу квадратных метров жилья. Помимо 28 домов комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, в квартале будет создана социальная инфраструктура, спорткомплекс с бассейном, паркинги. Общая площадь жилья в проекте составит 595 тысяч квадратных метров.