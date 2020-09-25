В ходе обысков по делу об изнасиловании найдены арсенал и взрывчатка в Рябово

Еще 9 июля в рамках дела об изнасиловании несовершеннолетних и незаконном хранении оружия полиция провела обыски в квартире 35-летнего жителя Рябово в Тосненском районе.

В квартире найдены патрон к авиационной 20-миллиметровой пушке, две гранаты и 150 граммов пороха. В гараже поблизости также найдены гранаты, пистолеты-пулеметы ППШ, винтовки Мосина и «Маузер» 1916 года, детали к стрелковому оружию, около 200 патронов и более килограмма пороха.

Вердикт экспертизы стал известен 24 сентября. Найденный в гараже арсенал принадлежит другому местному жителю в возрасте 32 лет. Теперь он стал фигурантом дела о незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия.