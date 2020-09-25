При досрочном увольнении со службы военных заставят возмещать расходы государства   

Правительство России подготовило к внесению в Государственную Думу законопроект о возмещении военнослужащими расходов на их обучение при досрочном увольнении со службы.

Законопроект вносит изменения в ст. 35 и 37 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», расширяя основания досрочного увольнения с военной службы. Подробности изменений уточняются.

Известно, что в случае досрочного увольнения военнослужащий обязуется возместить государству средства, затраченные на его обучение.

Также правительство России одобрило проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс». Изменение вводится в связи с принятием ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации» и регламентирует компетенции правоохранительных органов по проведению предварительного следствия.