Мужчина сбежал с фейковой рабовладельческой фермы под Пикалево – теперь его ищет полиция

На номер экстренных оперативных служб «112» 24 сентября обратился мужчина, сбежавший, по его словам, с территории бывшей торфяной базы у Пикалево, где около 20 лет находился в трудовом рабстве.

Звонивший сообщил, что с ним в плену 20 человек. Их содержат на торфяной базе и в квартирах Пикалево, кормят один раз в день «макаронами» и избивают. Также он назвал приметы хозяина лагеря и часть номера его автомобиля. Данные совпали с реально существующим жителем Пикалево.

Сообщение о рабовладельческой ферме 25 сентября опровергли в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Личность звонившего установлена – им оказался 46-летний житель Пикалево, злоупотребляющий спиртными напитками. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ст. 19.13. КоАП РФ за телефонное хулиганство.

По месту жительства хулигана застать не удалось. Полиция устанавливает его местонахождение, чтобы привлечь к административной ответственности.