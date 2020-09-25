В деревне Лаголово иномарка сбила восьмилетнюю девочку

По предварительной информации, девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора и водитель просто не успел затормозить.
Наезд на восьмилетнюю девочку произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода на трассе “Нарва” в районе деревни Лаголово. За рулем Mercedes находился мужчина 1973 года рождения, который не успел затормозить. Ребенок получил травмы средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
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