В деревне Лаголово иномарка сбила восьмилетнюю девочку

По предварительной информации, девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора и водитель просто не успел затормозить.

Наезд на восьмилетнюю девочку произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода на трассе “Нарва” в районе деревни Лаголово. За рулем Mercedes находился мужчина 1973 года рождения, который не успел затормозить. Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.