В деревне Лаголово иномарка сбила восьмилетнюю девочку

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

По предварительной информации, девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора и водитель просто не успел затормозить.

Наезд на восьмилетнюю девочку произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода на трассе “Нарва” в районе деревни Лаголово. За рулем Mercedes находился мужчина 1973 года рождения, который не успел затормозить. Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Вам будет интересно
Видео: эвакуатор сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Петербурге
Эвакуатор Hyundai сбил 13-летнюю девочку 25 сентября около 15:00 на нерегулируемом пешеходном переходе на Гражданском проспекте возле дома № 111. Дорогу...
25.09.2020 87