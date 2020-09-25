26 сентября на шести федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 сентября будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 30 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;
- км 121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;
- км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устройство пешеходных дорожек.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка и мойка проезжей части;
- км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы механизированным способом;
- км 110-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка обочин.