26 сентября на шести федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 сентября будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 30 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;
  • км 121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;
  • км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устройство пешеходных дорожек.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка и мойка проезжей части;
  • км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы механизированным способом;
  • км 110-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка обочин.