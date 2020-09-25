26 сентября на шести федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 сентября будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 30 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;

км 121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочины;