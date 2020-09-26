В Госдуме работают над законопроектом о продуктовых сертификатах

По словам главы комитета Госдумы по по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, депутаты ЛДПР работают над законопроектом о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам.

Такой сертификат планируют предоставлять на фиксированную сумму, которая не должна быть ниже 25% от федерального прожиточного минимума. Владелец сертификата сможет приобрести продукты на эту сумму.

Нилов добавил, что нужно составить список продуктов, которые можно будет приобрести с помощью сертификата.

В марте с предложением ввести в России продуктовые карточки выступили представители бизнеса. Инициатива объясняется важностью «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости».