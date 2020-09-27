Более половины россиян доверяют врачам в поликлиниках

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 56% опрошенных россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках.

При этом 33% респондентов сообщили, что не доверяют им. Также 36% опрошенных отметили рост престижа профессии врача, а 17% — снижение.

Причиной роста престижа профессии врача россияне считают пандемию коронавируса и проявленное героическое поведение отечественных специалистов. Также среди причин — повышение зарплаты, востребованность профессии.

Отмечается, что более половины россиян (55%) хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал врачом. Не хотели бы этого 27% респондентов, затруднились ответить 18% опрашиваемых.

Ранее ivbg.ru писал, что количество нападений на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге снизилось в два раза. В 2020 году эти показатели снизились до 29 нападений и 15 актов противоправных действий.