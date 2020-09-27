Фото: в Кировском районе состоялся легкоатлетический пробег «Синявинские высоты»

Вчера, 26 сентября, в Кировском районе состоялся 35-й легкоатлетический пробег «Синявинские высоты», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В начале мероприятия к спортсменам обратилась заместитель главы районной администрации Татьяна Лоскутова. Она поприветствовала участников спортивного мероприятия и пожелала им удачи.

Участие приняло более 500 человек, среди которых были как любители, так и профессионалы. Участвовали даже дети. Организаторы предусмотрели четыре дистанции: 700 м (детская), 5 км, 10,5 км и 21 км.

После мероприятия участники активно делились впечатлениями в социальных сетях.