Фото: в Кировском районе состоялся легкоатлетический пробег «Синявинские высоты»

Вчера, 26 сентября, в Кировском районе состоялся 35-й легкоатлетический пробег «Синявинские высоты», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
В начале мероприятия к спортсменам обратилась заместитель главы районной администрации Татьяна Лоскутова. Она поприветствовала участников спортивного мероприятия и пожелала им удачи.
Участие приняло более 500 человек, среди которых были как любители, так и профессионалы. Участвовали даже дети. Организаторы предусмотрели четыре дистанции: 700 м (детская), 5 км, 10,5 км и 21 км.
После мероприятия участники активно делились впечатлениями в социальных сетях.
«В первую очередь, я хочу выразить огромную благодарность организаторам за проведенное мероприятие на высшем уровне. Очень рад был принять участие в очередной раз. Так же хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам, которые помогли провести данное мероприятие. Всем, кто стоял на дистанции и поддерживал участников, спасибо вам всем огромное. А как же было приятно отведать кашку, которую заботливо упаковали, чтоб она не остыла, ожидая меня, пока я доковыляю до финиша», — поделился впечатлениями Михаил Петров.