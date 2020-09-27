Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 27 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 27 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 62 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7970 заболевших, полностью выздоровело при этом 5093 человека (63,9%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бокситогорск (+1);

Волосовский район

Волосово (+1);

Бегуницы (+1);

Извара (+1);

Вруда (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+5);

Кудрово (+11);

Янино-1 (+3);

Сертолово (+1);

пгт. им. Морозова (+1);

д. Старая (+2);

Углово (+3);

Выборгский район

Выборг (+4);

Перово (+1);

Первомайское (+1);

пгт. Рощино (+1);

Харитоново (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+4);

Батово (+1);

Коммунар (+1);

Семрино (+1);

д. Нижняя (+1);

Лукаши (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Шлиссельбург (+1);

Назия (+1);

Старая Малукса (+1);

Ломоносовский район

Новоселье (+2);

Приозерский район

Приозерск (+2);

Сосново (+1);

Починок (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+1);

Тосненский район

Тосно (+1);

Никольское (+1).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал «ощущаем» и «выражен», и начался он с последних чисел августа.