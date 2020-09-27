Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 27 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 27 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 62 человек.
Всего в регионе зафиксировано 7970 заболевших, полностью выздоровело при этом 5093 человека (63,9%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бокситогорск (+1);
Волосовский район
- Волосово (+1);
- Бегуницы (+1);
- Извара (+1);
- Вруда (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+5);
- Кудрово (+11);
- Янино-1 (+3);
- Сертолово (+1);
- пгт. им. Морозова (+1);
- д. Старая (+2);
- Углово (+3);
Выборгский район
- Выборг (+4);
- Перово (+1);
- Первомайское (+1);
- пгт. Рощино (+1);
- Харитоново (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+4);
- Батово (+1);
- Коммунар (+1);
- Семрино (+1);
- д. Нижняя (+1);
- Лукаши (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Шлиссельбург (+1);
- Назия (+1);
- Старая Малукса (+1);
Ломоносовский район
- Новоселье (+2);
Приозерский район
- Приозерск (+2);
- Сосново (+1);
- Починок (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+1);
Тосненский район
- Тосно (+1);
- Никольское (+1).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал «ощущаем» и «выражен», и начался он с последних чисел августа.