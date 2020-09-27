Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 27 сентября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 27 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 62 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7970 заболевших, полностью выздоровело при этом 5093 человека (63,9%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бокситогорск (+1);

Волосовский район

  • Волосово (+1);
  • Бегуницы (+1);
  • Извара (+1);
  • Вруда (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+5);
  • Кудрово (+11);
  • Янино-1 (+3);
  • Сертолово (+1);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • д. Старая (+2);
  • Углово (+3);

Выборгский район

  • Выборг (+4);
  • Перово (+1);
  • Первомайское (+1);
  • пгт. Рощино (+1);
  • Харитоново (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+4);
  • Батово (+1);
  • Коммунар (+1);
  • Семрино (+1);
  • д. Нижняя (+1);
  • Лукаши (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Шлиссельбург (+1);
  • Назия (+1);
  • Старая Малукса (+1);

Ломоносовский район

  • Новоселье (+2);

Приозерский район

  • Приозерск (+2);
  • Сосново (+1);
  • Починок (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1);

Тосненский район

  • Тосно (+1);
  • Никольское (+1).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал «ощущаем» и «выражен», и начался он с последних чисел августа.