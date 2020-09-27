Пенсионер умер в бане в Бокситогорском районе

Накануне в деревне Анисимово Бокситогорского района случилось происшествие. В бане было обнаружено тело пенсионера.

По предварительным данным, 76-летний мужчина умер от термических ожогов — на это указывают характерные множественные следы, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело направлено в морг. Материалы переданы в следственное управление Следкома.

Ранее ivbg.ru писал, что садовод приехал на свою дачу в Васкелово и нашел тело неизвестного. Мужчина, попытавшись войти в дом, обнаружил, что он запрет изнутри на щеколду.