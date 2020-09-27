Палаточный лагерь с портретом фюрера привлек внимание полиции во Всеволожском районе

Вчера вечером, 26 сентября, в полицию обратились работники базы отдыха неподалеку от Пасторского озера во Всеволожском районе. Они заметили странный палаточный лагерь.

Так, в палаточном лагере отдыхала группа мужчин и женщин в камуфляжной форме, а рядом лежали портрет Адольфа Гитлера и флаг Третьего Рейха, передает 47news.

Полицейские приехали на место и пообщались с 35-летней жительницей Сертолово, 55-летней жительницей Выборга и двумя петербуржцами в возрасте 31 и 39 лет. Они рассказали в свое оправдание, что являются членами поискового отряда, а подозрительные предметы нашли в кустах недалеко от палаток.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточняет, что молодые люди начали путаться в объяснениях — кто-то действительно говорил про кусты, а кто-то признался, что портрет достали из багажника, чтобы посмеяться.

Всех доставили в отдел полиции в Сертолово, на них составили административные протоколы.