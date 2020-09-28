Посылку с 12 кг сильнодействующего вещества изъяли у мужчины в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину в Санкт-Петербурге, получившего в почтовом отделении посылку из Новосибирска с 12 килограммами сильнодействующего вещества, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«В Санкт-Петербурге задержан мужчина, получивший в отделении связи посылку из Новосибирска с 12 килограммами сильнодействующего вещества», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, полицейские пресекли деятельность группировки, которая распространяла препарат «прегабалин» через отделения связи.
«У мужчины были изъяты почтовые отправления общей массой более 12 килограммов с сильнодействующим веществом – смесью, содержащей прегабалин. Также изъяты банковские карты и мобильный телефон», — добавляется в сообщении.
При обыске у задержанного изъяли более 14,7 тысячи расфасованных капсул с сильнодействующим веществом, капсуляторы, ноутбук, пустые капсулы, упаковочный материал, кассовые чеки, весы.
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