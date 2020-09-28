На станции Пелла споткнувшемуся подростку отрезало ногу поездом

В воскресенье, 27 сентября, очевидцы сообщили в экстренные службы о юноше, который сидит с отрезанной ногой на платформе на станции Пелла в Кировском районе.

По предварительной информации, 16-летний житель города Отрадное неудачно споткнулся о скамейку на платформе и упал на пути прямо перед идущим грузовым поездом. Юноша выжил, но ему отрезало ногу. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, у него также диагностировали травмы головы и всего тела, сообщают в УТ МВД по СЗФО.

Обстоятельства случившегося устанавливает транспортная полиция.