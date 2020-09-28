В Санкт-Петербурге до конца 2021 года все машины такси подключат к системе «Безопасный город», благодаря чему удастся отслеживать их местоположение и статус.

Информация будет поступать в информационно-аналитической центр в течение 15 секунд. Это будет распространяться только на водителей, работающих по лицензии. Таким образом, пассажиры смогут проверить, есть ли у таксиста лицензия.

Об этом рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Уже подписано соответствующее моглашение между информационно-аналитическим центром и ведущими агрегаторами такси.

Ранее ivbg.ru писал, что более 4 тысяч новых «интеллектуальных остановок» появятся в Санкт-Петербурге. Первая такая остановка уже установлена на Невском проспекте, у станции метро «Гостиный двор». Здесь установлена медиапанель с цифровой картой, на которую в реальном времени выводится информация о движении общественного транспорта по маршрутам, расписание движения и прогноз погоды.