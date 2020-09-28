Лжесотрудник банка украл 8000 рублей у пенсионерки из Тихвина

В полицию Тихвинского района 27 сентября около 12:30 обратилась 81-летняя жительница Тихвина. Ей настойчиво звонили с четырех разных номеров.

Звонившим оказался незнакомый мужчина. Он представился сотрудником банка «Мир» и сообщил, что на карте женщины зафиксированы «подозрительные операции». Чтобы «обезопасить» накопления, пенсионерке необходимо продиктовать данные карт.

Пострадавшая поверила мошеннику и назвала реквизиты. После этого с ее счета были списаны 8000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее ivbg.ru сообщал, что лжесотрудник банка украл 984 тысячи рублей у пенсионерки из Сертолово.