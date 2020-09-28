Крепостная улица в Выборге будет пешеходной только по выходным и праздникам

В Выборге установлены дорожные знаки для ограничения движения автомобилей по Крепостной улице — от пересечения с улицей Северный Вал до Новой Заставы.

Указанный участок сделали пешеходным, но только в выходные и праздничные дни с 9 до 21 часа. В любой день проездом смогут пользоваться только автомобили специальных служб, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Районная администрация рассматривает несколько вариантов судьбы Крепостной улицы: «сезонные» ограничения движения или на постоянной основе.

Ранее ivbg.ru писал, что ранее закрытую из-за угрозы обрушения здания Крепостную улицу открыли для пешеходов. Это сделано в интересах местных жителей, предпринимателей и туристов, которые испытывали неудобства из-за забора, перегородившего аварийный дом Говинга.