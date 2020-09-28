В Выборге обсудили застройку участка бывшего кинотеатра «Родина»

На заседании градостроительного совета рассмотрели проектные предложения по строительству общепита на месте бывшего кинотеатра «Родина».

Застройщик немедленно приступит к работам после получения соответствующего разрешения. Участникам совещания был представлен альбом с изображением будущих фасадов здания. Новый объект будет напоминать бывший кинотеатр «Родина», сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Областной департамент по охране памятников рекомендует сохранить высоту здания в пределах двух этажей, остеклить первый этаж на фасаде, выходящем на Московский проспект и не выходить за пределы бывшего участка.