В Санкт-Петербурге немолодой мужчина попал под колеса автомобиля — видео

Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, водитель легкового автомобиля сбил 59-летнего мужчину вечером 28 сентября на Тихорецком проспекте в Калининском районе.
В результате ДТП пешеход был госпитализирован с места происшествия с травмами средней степени тяжести.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.