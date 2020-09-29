В Санкт-Петербурге немолодой мужчина попал под колеса автомобиля — видео

Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

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По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, водитель легкового автомобиля сбил 59-летнего мужчину вечером 28 сентября на Тихорецком проспекте в Калининском районе.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован с места происшествия с травмами средней степени тяжести.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.