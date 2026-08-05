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Финляндия одобрила первое в мире кладбище ядерных отходов в 500 км от Петербурга

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

Центр радиационной и ядерной безопасности Финляндии одобрил проект подземного хранилища отработанного ядерного топлива Onkalo в Олкилуото примерно в 500 километрах от Санкт-Петербурга, сообщает Helsingin Sanomat.

Комплекс станет первым в мире хранилищем для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива.

«На основании проведенной всесторонней оценки мы можем заключить, что требования безопасности для выдачи эксплуатационной лицензии выполнены. Это один из самых значимых шагов в истории Финляндии и всей ядерной отрасли», – заявил генеральный директор STUK Петтери Тииппана

Окончательное решение о выдаче эксплуатационной лицензии примет правительство Финляндии. При получении всех разрешений Onkalo сможет начать принимать отработанное ядерное топливо в конце 2026 года или начале 2027-го.

Хранилище расположено в гранитной породе на глубине около 430 метров. В нем планируют разместить отработанное топливо с пяти финских реакторов – трех на АЭС «Олкилуото» и двух на АЭС «Ловииса».

Всего предполагается захоронить около 6,5 тысячи тонн урана в примерно 3,3 тысячи герметичных капсул. Топливо будут помещать в чугунные капсулы с медным покрытием, опускать в специальные отверстия в скале и изолировать бентонитовой глиной.

Проект рассчитан примерно на 100 лет эксплуатации. После заполнения тоннели окончательно закроют, а радиоактивные отходы должны оставаться изолированными от окружающей среды не менее 100 тысяч лет.

Строительство комплекса ведется с 2004 года. Стоимость проекта оценивается примерно в 500 миллионов евро. По законодательству Финляндии в Onkalo разрешено размещать только ядерные отходы финского происхождения.

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