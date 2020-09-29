Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге могут вернуть при ухудшении эпидситуации

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге могут вернуть при ухудшении эпидемической ситуации, сообщил губернатор города Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора, в эфире телеканала «Россия 24» Беглов отметил, что заболеваемость в Санкт-Петербурге в настоящее время растет. По его словам, сентябрьский рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что горожане вернулись из отпусков, и начался учебный год. Но ситуация находится под контролем. За весь период в Санкт-Петербурге выявлено 42 494 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным на утро 28 сентября, за сутки диагноз установлен у 237 человек. Число новых случаев заболевания увеличилось на 4,9% по сравнению с прошлой неделей. В период подъёма заболеваемости коронавирусом в мае-июне в городе ежесуточно госпитализировали до 700 пациентов. В настоящее время порядка 270 человек.
По словам губернатора, Санкт-Петербург пока не вводит дополнительные ограничения.