Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге могут вернуть при ухудшении эпидситуации

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге могут вернуть при ухудшении эпидемической ситуации, сообщил губернатор города Александр Беглов.

По информации пресс-службы администрации губернатора, в эфире телеканала «Россия 24» Беглов отметил, что заболеваемость в Санкт-Петербурге в настоящее время растет. По его словам, сентябрьский рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что горожане вернулись из отпусков, и начался учебный год. Но ситуация находится под контролем. За весь период в Санкт-Петербурге выявлено 42 494 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 28 сентября, за сутки диагноз установлен у 237 человек. Число новых случаев заболевания увеличилось на 4,9% по сравнению с прошлой неделей. В период подъёма заболеваемости коронавирусом в мае-июне в городе ежесуточно госпитализировали до 700 пациентов. В настоящее время порядка 270 человек.

«Вирус никуда не исчез, поэтому надо сознательно относиться не только к своему здоровью, но и к тому, что ты можешь заразить родных, близких, сослуживцев. Борьба с эпидемией – это работа не только органов государственной власти или муниципалитетов, – это наше общее дело. Если жители не будут помогать, то справиться с ней будет гораздо труднее», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора, Санкт-Петербург пока не вводит дополнительные ограничения.

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