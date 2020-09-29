В Луге соблазнившему школьницу юноше грозит уголовное дело

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти 21-летнему молодому человеку грозит уголовное дело за интим со школьницей.

В полицию обратилась мать 15-летний девочки, она рассказала, что с апреля до мая 2020 года ее дочь состояла в интимных отношениях с 21-летним молодым человеком. Известно, что девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Юношу доставили в полицию и опросили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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28.09.2020 235