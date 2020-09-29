На дорогах Ленобласти установили еще 20 камер для поимки лихачей

Камеры будут контролировать движение в черте 19 городов и поселков Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Ломоносовского, Волховского, Тихвинского и Выборгского и Приозерского районов.

Установка комплексов ведется по заказу ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Ленинградской области» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В конце прошлого года комплексы вышли на вахту в Сертолово, Кудрово, Всеволожске, Симагино, Красной Долине, Тихвинке, Вистино, Аннолово, Большом Куземкино и Федоровском.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».