Жителя Кудрово избивали в собственной квартире, вымогая полмиллиона рублей

В полицию обратился 46-летний житель Кудрово. По словам потерпевшего, в собственной квартире несколько человек избивали его и вымогали полмиллиона рублей.

Преступление происходило в период с 22 по 26 сентября. Одного из преступников потерпевший знал — это был некий Владимир Щ. Они угрожали пострадавшему, избивая его. Злоумышленники похитили все документы, а также мобильный телефон. Об этом сообщают «Невские Новости».

Установлен еще один нападавший. Им оказался зарегистрированный в поселке Медведево Республики Марий Эл, уроженец Сургута 28-летний Василий И. Он проживал в квартире с пострадавшим. Его уже объявили в розыск.

Ранее ivbg.ru писал, что сотрудника УФСИН подозревают в вымогательстве взятки в Петербурге. Подозреваемый потребовал от осужденного 100 тысяч рублей за разрешение проживания за пределами исправительного центра для осужденных