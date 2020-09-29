Власти Ленобласти не планируют перенос школьных каникул из-за COVID-19

Власти Ленинградской области не планируют перенос осенних школьных каникул из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В Ленинградской области не планируется переноса осенних школьных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как и планировалось, школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября», — сказано в сообщении.

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Ранее московскими властями было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября. Детские сады столицы в октябре продолжат работать по обычному графику.