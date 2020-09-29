Гатчина получит более 20 млн рублей на создание веломаршрутов

В Гатчине обсудили реализацию проекта «Вела47», в ходе которого планируется создание велодорожек и веломаршрутов. Проект прорабатывается в пилотных районах — Выборгском и Гатчинском.

Для создания веломаршрутов потребуется организовать велодорожки. В связи с этим из бюджета региона планируется выделить в 2021 году по 20 млн на каждый из районов и около 10 млн — в качестве софинансирования из районных бюджетов. Об этом сообщил председатель комитета Ленинградской области по туризму Евгений Чайковский.

Аналогичное обсуждение ранее прошло в Выборге. Участники встречи рассмотрели первый этап реализации проекта: велосипедное движение от Южного микрорайона до Центрального. Позже планируется охватить все достопримечательности города, в итоге общая протяженность велотрассы составит около 10 км.