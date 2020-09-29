В Ленобласти решили снять ограничения на количество детей в группах детсадов

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ленобласти приняли решение снять ограничения по количеству детей в группах детских садов.

Так, сейчас в «красной» зоне, куда входит только Всеволожский район, группы могут состоять не более чем из 17 человек.

В Ленинградской области на дистанционное обучение перевели 1362 ученика из 46 классов 14 школ Гатчинского, Выборгского, Всеволожского и Сланцевского районов. На «дистанционке» также оказались 394 студентка Бегуницкого агропромышленного техникума. Всего коронавирус подтвержден у 35 учеников и воспитанников школ и детских садов, а также 23 педагогов и воспитателей, сообщает группа «Минус коронавирус. Ленобласть» во «ВКонтакте».

В Ленинградской области, как и в Петербурге, не планируют вносить изменения в школьные каникулы. Соответственно, учащиеся будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. Это подтвердил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.