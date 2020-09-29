Ленобласть ждут антикоронавирусные изменения

Александр Дрозденко на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом отметил, что «необходимо принимать строгие меры воздействия — вплоть до закрытия» по отношению к предприятиям.

Принятые в штабе решения будут закреплены постановлением правительства региона. Планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима, в связи с этим предприятия торговли и услуг ждут рейды.

Среди нововведений — усиление соблюдения специального режима работы социальных учреждений (термометрия, проветривания, санитарная обработка), возобновление санобработки общественных пространств. Также предлагается вводить часы обслуживания для пенсионеров в торговле, сфере услуг и учреждениях здравоохранения. Муниципальные учреждения выборочно переведут на «удаленку».

В «красной» и «желтой» зонах коронавирусных ограничений планируется ввести запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому руководства муниципалитетов и комитетов могут пересмотреть свои планы.

Регион также увеличит количество ПЦР-тестирований и экспресс-исследований.

В Ленинградской области, как и в Петербурге, не планируют вносить изменения в школьные каникулы. Соответственно, учащиеся будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. Это подтвердил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.