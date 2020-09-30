В Пушкине женщина за рулем Ford устроила ДТП — видео

Авария произошла на пересечении Павловского шоссе и Артиллерийской улицы.
По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, водитель Ford Focus не уступила дорогу Toyota, после чего произошло столкновение.
В результате ДТП автоледи получила травмы средние травмы, а водитель и пассажиры японского автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.