В Пушкине женщина за рулем Ford устроила ДТП — видео

Автор: Александр Селиванов
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Авария произошла на пересечении Павловского шоссе и Артиллерийской улицы.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, водитель Ford Focus не уступила дорогу Toyota, после чего произошло столкновение.

В результате ДТП автоледи получила травмы средние травмы, а водитель и пассажиры японского автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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28.09.2020 123

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.