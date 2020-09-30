Новая подсветка появится у мостов через Неву в Санкт-Петербурге

Современная подсветка появится у мостов через Неву в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Для мостов через Неву разрабатывают концепцию современной подсветки. Первыми новое освещение получат мосты Бетанкура и Троицкий. Также светодиодные светильники украсят конструкции Биржевого моста. Предполагается, что новое световое оформление подчеркнёт архитектурно-художественные особенности каждого из мостов.

«Мосты через Неву – это украшение нашего города, одна из главных туристических достопримечательностей. Эти уникальные инженерные сооружения не только соединяют берега Невы, других рек и каналов, но и служат художникам и поэтам источником вдохновения. Мы украшаем их к Новому году, к другим праздникам. Благодаря современной подсветке обновятся не только мосты, но и вся панорама Невы, город станет еще красивее», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Планируется, что у мостов на Неве будет несколько режимов подсветки (будничный и праздничный) с возможностью задавать оборудованию любой цвет.

В частности, на Троицком мосту будут смонтированы новые лампы-вспышки с единовременной возможностью смены цвета. В перспективе Троицкий и Дворцовый мосты будут объединены единой концепцией для сопровождения памятных дат и крупных событий. На мосту Бетанкура светодиодную энергосберегающую подсветку получат ванты и нижний карниз с воды. Здесь также будет предусмотрена возможность смены цвета.

Монтаж новых приборов подсветки на мостах планируется начать в 2021 году.

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Также планируется подсветка малых мостов в рамках адресной инвестиционной программы. В частности, на 2021-2022 годы запланировано проектирование подсветки Большого Конюшенного, Фонарного, Поцелуева, Храповицкого, Певческого мостов.