Новая подсветка появится у мостов через Неву в Санкт-Петербурге

Современная подсветка появится у мостов через Неву в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Для мостов через Неву разрабатывают концепцию современной подсветки. Первыми новое освещение получат мосты Бетанкура и Троицкий. Также светодиодные светильники украсят конструкции Биржевого моста. Предполагается, что новое световое оформление подчеркнёт архитектурно-художественные особенности каждого из мостов.
Планируется, что у мостов на Неве будет несколько режимов подсветки (будничный и праздничный) с возможностью задавать оборудованию любой цвет.
В частности, на Троицком мосту будут смонтированы новые лампы-вспышки с единовременной возможностью смены цвета. В перспективе Троицкий и Дворцовый мосты будут объединены единой концепцией для сопровождения памятных дат и крупных событий. На мосту Бетанкура светодиодную энергосберегающую подсветку получат ванты и нижний карниз с воды. Здесь также будет предусмотрена возможность смены цвета.
Монтаж новых приборов подсветки на мостах планируется начать в 2021 году.
Также планируется подсветка малых мостов в рамках адресной инвестиционной программы. В частности, на 2021-2022 годы запланировано проектирование подсветки Большого Конюшенного, Фонарного, Поцелуева, Храповицкого, Певческого мостов.