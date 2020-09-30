Матери погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Картрайта разрешили въехать в Россию – адвокат

Матери и сестре украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчленённое тело которого в июле было обнаружено в его квартире в Санкт-Петербурге, разрешили въехать в Россию из Украины для дачи показаний, сообщил адвокат семьи Антон Кобит.

«Реакция на наше обращение в аппарат администрации правительства России последовала, им разрешили въезд в Россию», — сказал Кобит журналистам.

Ранее сообщилось, что сотрудники пограничной службы России в пункте пропуска «Новые Юрковичи» отказали родственникам Юшко во въезде на территорию России, несмотря на предъявление официального письменного уведомления СУ СК по Центральному району Санкт-Петербурга о необходимости допроса.

Обвиняемой по делу об убийстве музыканта проходит его супруга Марина Кохал, сегодня суд продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц

Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

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Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.